Mülltrennung, unterschiedlich gewünscht?

Am Beispiel Plastik. Es war einmal, da stammten viele Lebensmittel aus der Region, ergo war auch kein Plastik für die Verpackung nötig. Heute, in der globalisierten Welt, in der Lebensmittel und viele andere Dinge aus allen Kontinenten angeboten werden, ist Plastik zwar nicht ganz wegzudenken, aber ist wirklich so oft eine 3fach-Verpackung notwendig?

Jetzt, da die Plastikflut überhand genommen, in jedem Winkel unseres Erdballs Einzug gehalten hat, ist guter Rat teuer. Müllsammlung und Mülltrennung ist angesagt, aber es muss noch mehr werden. Es geht um die weitere Nutzbarkeit, daher sollte als erster Schritt entsorgter Müll in der richtigen Tonne landen. Ist die Trennmoral - sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Entsorgern - auch wirklich angekommen und wie sieht es generell mit Müllvermeidung aus?

Die Geister die man rief, wie jetzt loswerden? Jede(r) ist aufgerufen, gegenzusteuern. Leider gibt es auch hier erhebliche Ungereimtheiten und Widersprüche. Wie sonst ist es möglich, dass Plastikabfall in einem Dorf penibel zu trennen ist, in einem anderem - ganz offiziell - in der Restmülltonne landen darf. Wie ist das zu verstehen? Wie erfolgt hier die Weiterverarbeitung? Irgendwie komisch, da die Verschmutzung weltweit bereits dramatische Ausmaße angenommen hat und wir doch alle an einem Strang ziehen sollten.







Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf