Müllvermeidung durch Einführen des Plastikpfandsystems

Endlich wagt sich eine Umweltministerin (vielen Dank Leonore Gewessler) an das anscheinend so heikle Thema Plastikmüllvermeidung, indem sie vorschlägt, ein Pfandsystem für Einwegplastik einzuführen, wie es auch bei unseren deutschen Nachbarn gut funktioniert. So können in Deutschland 90 Prozent der Kunststoffflaschen recycelt werden, in Österreich sind es nur 70 Prozent. Die Supermarktketten wehrten diesen Vorstoß erfolgreich ab, da sie viel Geld für die Rückgabeautomaten investieren müssten. So landen diese Flaschen und Plastikverpackungen, weil sie ja nichts wert sind, teilweise wieder am Straßenrand. Erstaunt, verärgert und auch ein wenig hilflos schaue ich diesem Treiben zu. Wie kann die Wirtschaft immer wieder über den gesunden Menschenverstand siegen? Hoffnungsfroh hingegen sehe ich der verpflichtenden Mehrweg-Quote ab 2024 entgegen, immerhin ein Teilerfolg der Ministerin. Und vielleicht ist ja auch der Kampf um das Plastikpfand noch nicht entschieden!





Helga Kronister, 5300 Hallwang