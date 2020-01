Mündige Bürger

Neues Jahr. Neues Glück. Als politisch interessierter, aber vor allem mündiger Bürger mache ich mir jedes Jahr Gedanken, was das letzte Jahr einem gebracht hat, was hat sich verändert und was soll (muss) sich im nächsten Jahr (ver)ändern.

Ich gebe zu, dass man anfangs des Jahres mehr Hoffnung in verschiedene Themen legt, als man dann am Ende des abgelaufenen Jahres mit einiger Wehmut hinnehmen muss. Das liegt sicherlich daran, dass nicht jeder Wunsch an die Gesellschaft, die Politik, aber auch an einen selbst, in Erfüllung gehen kann. Aber ich frage mich immer mehr, welche Themen liegen uns am Herzen und was kann man dazu beitragen, dass sie auch - je nach Betrachtung - umgesetzt werden. Wenn ich mittlerweile aus alle medialen Rohren nur mehr lese und höre, was alles dringend verändert werden muss und man mir/uns nur mehr suggeriert, wie schlecht alles ist, was uns bewegt und wir im täglichen Leben so alles anstellen (Autofahren, Rauchen, Trinken, Schnell fahren, C0 2 -Ausstoß, Grenzkontrollen, Überwachungsstaat, Zugriff auf alle Daten, kein Bargeld mehr, Vorschreibung - wie viel Kleidung man haben darf!?, neue Arbeitsmodelle, wo man eventuell am Freitag nicht mehr arbeiten braucht, Wohnungen immer noch teurer machen, etc.), dann muss ich immer mehr hinterfragen, welchen Part in der Gesellschaft hat der Bürger/die Bürgerin grundsätzlich noch? Was zeichnet den mündigen Bürger aus? Selbstständigkeit in seiner Familie, seinen Freunden, seinem Handeln und Tun oder doch mehr die Fremdbestimmung durch andere (obwohl dies auch wiederum nur wieder Personen aus dem Volk sein können), welche mir/uns diktieren, was wir tun dürfen und was nicht.

Ich bin weder ein Wutbürger, noch ein Querulant, geschweige den ein Fantast, dem nicht bewusst ist, wie man leben kann und soll. Die Zeiten haben sich sicherlich verändert und ist jeder Ansatz zu begrüßen, der nicht nur diesem Volk alles denkbar Schöne auf dieser Welt ermöglichen soll, sondern natürlich auch vielen Generation danach.

Aber mir/uns jeden Tag medial, politisch und gesellschaftlich vorhalten, was wir nicht alles falsch und ungerecht machen, fördert nicht wirklich ein fruchtbares und sozial-moderates Miteinander. Ich will das genießen und schätzen, was ich mir erarbeitet habe und was mich glücklich macht. Jeder setzt hier seine eigenen Prioritäten, was man braucht, will und einem wichtig ist. Glück hat viele Facetten.

Nützen wir das, was wir an Intelligenz und Erfahrungen über Tausende von Jahren mitgenommen haben und setzen diese bewusst und überlegt ein. Verurteilen wir aber bitte nicht alles, was wir in den letzten Jahrzehnten eventuell unüberlegt und getrieben durch immer mehr Wachstum dieser vermutlich einen Welt "angetan" haben. Es gilt, daraus zu lernen und Neues zu schaffen. Mit dem Finger auf uns zeigen, wird nicht funktionieren.





Michael Horvath, 5020 Salzburg