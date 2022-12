Mündige Bürger sind keine Untertanen

Seit über 600 Tagen wartet Österreich auf das Informationsfreiheitsgesetz. Aber hinter den Kulissen will man die Geheimniskrämerei wohl fortsetzen. Beispiel gefällig?

Vor wenigen Tagen erhielt ich eine Verständigung, dass mir das Salzburger Landesgericht einen RSA-Brief hinterlegen lassen habe. Am Postamt erklärte man mir, dass der Brief "noch nicht da" ist. Einige dienstliche und private Termine sollten die Abholung an den kommenden Tagen für mich massiv erschweren.

Mein Arbeitsplatz ist nur wenige Minuten vom Gericht entfernt, so nützte ich eine Arbeitspause, um am Gericht persönlich vorstellig zu werden und mir das Schreiben ausdrucken zu lassen. Die Wachdienst-Dame fragte nach, ob sie mich einlassen dürfe - durfte sie nicht. Eine Mitarbeiterin der "Einlaufstelle" eilte herbei und erklärte mir durchs dicke Panzerglas, dass ich das Schreiben unbedingt auf dem 30 km entfernten Postamt abholen müsse. Auf meine Nachfrage meinte sie, dies sei "wegen dem Datenschutz". Ich erklärte, dass ich mich natürlich ausweisen kann, die Dame blieb stur. Auch könne man mir natürlich nicht sagen, worum es gehe. Allerdings nannte mir die Dame den Namen der zuständigen Richterin, ich könne diese ja anrufen. Wie ich mich allerdings beim Anruf hätte ausweisen sollen, wurde mir nicht mitgeteilt.

Bereits vor über 100 Jahren schilderte Kafka in seinem "Prozess" eine derartige Situation. Wann werden die Behörden dieses Landes endlich verstehen, dass sie es nicht mit Bittstellern oder Untertanen zu tun haben, sondern mit mündigen Bürgern?



Martin Gasser, 5202 Neumarkt