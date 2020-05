Mündliche Matura in Coronazeit

Die Berufsreifeprüfung ist eine Möglichkeit, die Matura auf einem alternativen Weg nachzuholen. Dies geschieht entweder in Form von Lehre mit Matura, (Teilzeit-)Bildungskarenz oder ein bis zwei Mal pro Woche in Form von Abendkursen parallel zum Arbeitsalltag. Das Ziel ist es, dass man nicht nur als Schüler über vier bis fünf Jahre die Reifeprüfung erlangt, sondern gleichzeitig auch die Chance hat, Geld zu verdienen und im Arbeitsleben zu stehen. Was die Prüfungsbedingungen angeht, gibt es einen Unterschied zwischen der Schulmatura und Berufsmatura, denn es wird nicht in jedem Fach maturiert, sondern eben "nur" in vier Fächern: Deutsch, Mathematik, Englisch (nur mündlich) und in einem Fachbereich, wie etwa Gesundheit und Soziales.

Nun aber zu der eigentlichen Thematik hinsichtlich der momentanen Situation und der Maßnahmen bezüglich des Coronavirus. Laut dem Beschluss des Staates Österreich müssen die Berufsmaturanten ihre Matura im heurigen Jahr unverändert bestreiten, während die Schüler, die, nur beiläufig erwähnt, sowieso seit Beginn der Krise zu Hause sitzen, ihre mündliche Matura nicht erbringen müssen. Als die Berufsmaturanten sich bezüglich dessen an das Ministerium wendeten, wurde als Begründung gesagt, dass sie hier keine anderen Leistungen bzw. Noten miteinberechnen können.

Ich persönlich habe zwar meine nächste Berufsmatura erst 2021, doch den Aufstand kann ich vollends nachvollziehen. Man fühlt sich immer wieder einmal benachteiligt, wenn man die Berufsmatura macht. Doch meiner Ansicht nach ist es um einiges schwieriger, neben der Lehre oder Arbeit die Matura zu absolvieren, als in der Schule zu sitzen und fünf Jahre darauf hinzuarbeiten. Die Berufsmaturanten haben jedoch allerhöchstens zwei Jahre - bei einem Abendkurs pro Woche - Zeit alles zu lernen.

Ist denn die Anwesenheit und Leistung, die man in einem Abendkurs nach einem achtstündigen anstrengenden Arbeitstag vollbringt, wertlos? Gibt es für uns keine Maßnahme, weil wir nicht zu den normalen Schülern gehören? Hier fehlt es eindeutig an Gleichberechtigung. Und ich hoffe für alle, die dieses Jahr die Berufsmatura absolvieren, dass das Ministerium sich doch noch einmal einen besseren Grund überlegt, wieso die Schüler einen Vorteil gegenüber den fleißigen Arbeitenden haben.



Lara Bogensperger, 5760 Saalfelden