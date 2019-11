Murenabgang: Es ist fünf vor zwölf

Nach der Lektüre in den SN vom 18. 11. 2019, wonach eine Mure in Bad Gastein zwei Wohnhäuser mitgerissen und zerstört hat, war meine Gattin entsetzt und meinte spontan: "Wir befinden uns bereits in einem Krieg mit der Natur." Eine Formulierung, die mich beeindruckt hat und die katastrophalen Wetterereignissen in der jüngsten Vergangenheit in Oberkärnten, Osttirol und Italien auf den Punkt gebracht hat.

Wenn die Politik in Sachen Klimawandel den vielen Ankündigungen nicht sofort Taten folgen lässt und nicht jeder Einzelne von uns kapiert, dass es fünf vor zwölf ist, werden wir "den Krieg mit der Natur" verlieren.

Herbert Stocker

5020 Salzburg

Quelle: SN