Murrückbau gibt uns Natur zurück

Ab und zu schaue ich neugierig zu der Baustelle an der Mur.

Hochwasserschutz durch Flussregulierungen und Errichten von Mauern verschieben, wie wir heute wissen, das Problem nur weiter flussabwärts und werden, wenn der Platz da ist, durch Überflutungsflächen abgelöst.

Es ist total interessant mitanzusehen, wie man der Mur ihre Mäander zurückgibt. Und jedes Mal denke ich sehr dankbar an alle, die mitgeholfen haben, dass so etwas überhaupt realisiert werden kann. An die Ideengeber, an alle, die den Beschlüssen zugestimmt haben, vor allem auch an die Grundbesitzer. Andernorts wird asphaltiert, zubetoniert und Natur zerstört, und wir bekommen hier ein wunderschönes Stück Natur zurück.

Für uns und für das Leben in der Natur. Ich freu mich ganz riesig drauf.

Darauf, die durch einen natürlichen Flusslauf gegebenen Veränderungen zu beobachten und zu sehen, wie Natur arbeitet und lebt. Mit der Natur und nicht gegen sie, nur so können wir überleben.



Heidrun Plöchl, 5582 St. Michael