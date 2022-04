Museum am Berg mit Leben füllen

Wie aus der Presse zu erfahren war, wird der Direktorenposten für das Museum der Moderne in Salzburg neu ausgeschrieben. Mit ganz wenigen Ausnahmen (William Kentridge 2017) ist unser Museum am Berg seit vielen Jahren, nach Agnes Husslein und Toni Stooss, in die Bedeutungslosigkeit gefallen. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, wieder eine Persönlichkeit nach Salzburg zu holen, die diese wunderschönen Ausstellungsräume mit Leben füllt.

Diese Entscheidung ist viel wichtiger, als um einige Millionen Euro im Untergeschoß des Salzburg Museums, am Mozartplatz, eine neue Ausstellungsfläche zu errichten. Wenn man schon eine Zusammenarbeit mit dem Museum Belvedere Wien sucht, dann könnte man dies genauso mit dem Museum der Moderne tun. Es ist zu hoffen, dass sich die zuständigen Damen und Herren mit diesem Thema auseinandersetzen und sich bei den richtigen Personen Rat holen.



Andrea Jungwirth, 5020 Salzburg