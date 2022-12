Vielen Dank an die Ausführenden des Musikum Salzburg für die wunderbare musikalische Gestaltung des Adventkalenders! Jeden Tag ein kurzes, schön gespieltes Stück. Ich habe ihn selbst von einer Freundin per WhatsApp geschickt bekommen und dann an Freunde und Familie weitergeleitet. Nochmals vielen Dank!



Erika Aigner, 5425 Gaißau