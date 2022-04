Muss erst ein Unfall passieren?

In Tamsweg wurde breitflächig im Zentrum Tempo 30 verordnet, gleichzeitig hat man alle Tafeln mit Geschwindigkeitsbeschränkung in den Wohngegenden entfernt. Unter anderem führt das in der Dr.-Eduard-Macheiner-Straße in Tamsweg dazu, dass wieder schneller gefahren wird.

Die Straße ist als Tempo-30-Zone für diese Autofahrer/-innen nicht erkennbar. An Engstellen, wo täglich viele Kinder in die Schule gehen, sind diese Schnellfahrer/-innen so eine permanente Gefahr für Leib und Leben. Anfragen bei der Gemeinde haben wenig Erfolg, eine Messanlage wird aufgestellt und kurz danach wieder entfernt. Die Polizei verspricht Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen, zweifelt selbst aber an deren Sinnhaftigkeit und rät von Eigeninitiative ab. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich die Behörden mit meinem Anliegen nerve, ihnen lästig bin.

Ich will weder den lästigen noch den Selbstjustiz übenden Gemeindebürger abgeben. Ich möchte nur, dass sich alle Fußgänger in dieser Straße ohne Gefahr bewegen können.

Ich frage mich also, was tun? Was tun gegen einige wenige Schnellfahrer/-innen? Was tun mit der Ohnmacht gegenüber den Behörden? Muss erst ein Unfall geschehen, muss erst ein Kind zusammengefahren werden, damit man entsprechende Hinweisschilder oder einfache Geschwindigkeitsreduktionen aufstellt oder andere, wirksame Lösungen veranlasst?





Robert Wimmer, 5580 Tamsweg