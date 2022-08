Muss für eine Pensionserhöhung demonstriert werden?

Was ist der Unterschied zwischen Frau Plakolm und Pensionisten? Die Pensionisten und Pensionistinnen haben viele Jahre für Österreich gearbeitet, was hat sie bisher für Österreich geleistet? Sie vergisst, dass die Pensionisten heuer 1,8 Prozent Brutto an Erhöhung bekommen haben - die Inflation ist über 9 Proent -- es fallen viele in die Armutsfalle (1,5 Millionen)! Die Pensionistenvertreter haben bisher nicht wirklich etwas unternommen bzw. konnten sich bis jetzt nicht durchsetzen! Die Pensionistinnen und Pensionisten fallen also zur Last. Wobei man hier leider nicht zwischen ASVG und Beamtinnen und Beamten unterscheidet. Beamte werden nicht arbeitslos und erhalten viel höhere Pensionen als ASVG Versicherte! Auch können Frauen früher in Pension gehen als Männer. Das ist eine Ungerechtigkeit - nicht gegendert! Wenn alle Pensionistinnen und Pensionisten ASVG Pensionen erhielten und gleiches Antrittsalter hätten, hätten wir weniger Finanzierungsprobleme! Insgesamt gibt es ca. 2,25 Millionen Pensionisten, also rund ein Viertel der Bevölkerung! Für alles Mögliche wird demonstriert, nur die ASVG Pensionisten mit großteils niedrigem Einkommen taten es bisher nicht. Glücklich sollten diejenigen sein, die eine Zusatzpension erhalten. Nur bei der APK Pensionskasse AG kann es sein, dass man trotz toller Performance und einer Million Euro Gewinn (2020), viele Jahre lang keine Erhöhung bekommt. Das aber kümmert niemand, obwohl es eine soziale Ungerechtigkeit ist. Müssen die ASVG Pensionisten erst auf die Straße gehen und demonstrieren?







Mag. Dr. Peter Wochesländer, 8010 Graz