Stolpersteine statt Heldenverehrung



Man kann den Initiatoren, Kriegsdienstverweigerern endlich ein würdiges Gedenken zu gewähren, nur Danke sagen!

In Zeiten wie diesen sollten auch Städte und Gemeinden ernsthaft überlegen, die meist optisch dominant platzierten "Helden- & Soldaten-Gedenkstätten" umzuwidmen oder zu entsorgen. Ganz im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg, als die

"Besatzer oder Befreier" kamen, waren die "Helden" ohnehin bereits vermisst oder tot. Auch in Kaiserszeiten gab es wenige Möglichkeiten, der Einberufung nicht zu folgen. Siehe auch heute in Russland … In Zeiten des Energiemangels, teurer Grundstücke oder verkehrsberuhigter Fußgängerzonen etc. gäbe es genug Möglichkeiten, sinnvolle Umwidmungen zu überlegen.

Prof. Michael Reinartz

5020 Salzburg



Mut zur Reduktion der Dokumentation



Es gibt die "invisible", also unsichtbare Professionals, und zu diesen gehört scheinbar die Pflege. Warum glaubt man immer noch, mit der Reduktion bis zur Abschaffung der Dokumentation in der Pflege dieser Berufsgruppe zu helfen? Bei keinem Mediziner, Juristen, Handwerker, in der Gastronomie oder bei Beamten wird sofort bei Engpässen von Arbeitskräften mit diesem Vorschlag versucht zu punkten. Nicht nur, dass unter anderem in der Pflegedokumentation die Anordnung pflegerischer Tätigkeiten an nachgeordnete Personen gesetzlich zu erfolgen hat und die Information sonst nicht weitergegeben werden kann, sondern die erfolgten Maßnahmen sind auch wichtige Fakten für den nächsten Diensthabenden.

Stellen Sie sich einfach vor, jeden Tag werden dieselben Fragen durch die Pflegepersonen gestellt, die Patienten müssen entscheiden, ob sich die Wunden gebessert haben, wie der Verlauf der Genesung ist, die Werte von Blutdruck, Puls und Temperatur sind oder sie heute bereits ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen haben. Ob sie Vorlieben haben, wird nicht mehr abgefragt und darauf Rücksicht genommen, nachdem die tägliche Abfrage wesentlich mehr Zeit kostet als das Nachlesen einer Aufzeichnung, aber diese wurde ja abgeschafft, weil die Pflege nicht mehr dokumentieren soll. Maßnahmen gegen Stürze, Wundliegen oder zur Mobilisation werden nicht mehr dokumentiert, jeder entscheidet einfach ad hoc. Ob eine Maßnahme nützlich ist oder nicht, kann nicht mehr evaluiert werden.

Doppeldokumentation und komplizierte Systeme in der Pflegedokumentation sollten gestern sein. In der technischen Umsetzung der Dokumentationsunterstützung ist sicherlich an vielen Orten noch Luft nach oben. Hier kann Abhilfe geschaffen und Geld in die Hand genommen werden. Wenn die Pflege noch unsichtbarer wird und zu einem reinen Befehlsempfänger verwandelt werden soll, nur zu. Denken Sie aber nicht, dass diese Vorgehensweise den Beruf attraktiver macht.



DGKP PhDr. Margareta Bruckner, 5020 Salzburg