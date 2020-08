Mutige, offene Regierungskritik

Ein Danke an Herrn Dr. Koller für diesen Klartext "Die Selbstverzwergung Österreichs" (SN v. 17.8.), dessen offene Regierungskritik im Zeichen einer zunehmenden Message Control auch bei den Medien, schon als mutig bezeichnet werden kann. Leider hängen große Teile der Bevölkerung noch immer fasziniert an den Lippen und einstudierten Armbewegungen des ehemaligen (Nicht-) Integrationsministers, dessen Linie sich schon abzeichnete, lange bevor er Bundeskanzler wurde und von seiner Regierungsmannschaft, welche sich vor allem aus seinem Freundeskreis und dessen Umfeld rekrutiert, auch nicht gebremst wird. Was in Jahrzehnten an internationaler Reputation aufgebaut wurde, hat man in Rekordzeit zerstört. Bald werden wir unsere diplomatischen Kontakte bestenfalls mit den Visegrad Staaten pflegen. Da hilft auch der medial aufgemascherlte Besuch von US-Außenminister Pompeo nicht viel. Wir brauchen nicht mehr zu fragen: Quo vadis Austria? Dr. Koller hat es uns schon aufgezeigt.





Magª Christine Pertele, 5023 Salzburg