Mutigere und zeitgemäßere Verkehrskonzepte für Salzburg

Beim Thema Verkehr in der Stadt Salzburg fehlen mir die zukunftsfähigen Visionen für unsere schöne Stadt. Der Ausbau der Mönchsberggarage erinnert mich eher an das Credo der "autogerechten Stadt" aus den 50er Jahren - dass diese Denke überholt sein sollte und Salzburg zur Staustadt Nr. 1 gemacht hat, sollte allen klar sein. Zusätzliche Parkplätze ziehen zusätzliche Autos in die Innenstadt.

Beim Radfahren zur Arbeit konnte ich bemerken, wie sprunghaft die Zahl der parkenden Pkw auf dem Kapitelplatz in den letzten zwei Jahren zugenommen hat. Waren es früher fünf bis zehn Autos, ist jetzt teilweise der ganze Bereich rund um die Pferdeschwemme verparkt - und nicht nur zur Ladetätigkeit.

Andere Städte machen es vor, dass die Lebensqualität in den Städten wesentlich steigt, wenn man konsequent daran arbeitet, den Verkehr aus der Stadt herauszuhalten und Freiflächen für vielfältige öffentliche Nutzungen und zusätzliches Grün zu schaffen. Ljubljana hat z. B. konsequent P&R-Plätze an den Einfahrstraßen geschaffen und einen guten Shuttle in die Innenstadt. Die verkehrsfreien Zonen in der Innenstadt erfreuen Einheimische wie Besucher. Die Betreiber von Geschäften entlang einer Straße, die von vier Spuren auf zwei Spuren nur für öffentlichen Verkehr und Anrainer rückgebaut wurde, stellten fest, dass die Frequenz und Aufenthaltsdauer der Kunden zunahm, da die Straße durch Gastgärten und Grünbereiche nun eine echte Aufenthaltsqualität aufweist.

Viele andere Städte setzen ähnliche innovative Konzepte um. Ich wünsche mir für Salzburg mutigere und zeitgemäßere Konzepte.





Ulla Schwarz, 5081 Anif