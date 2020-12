Mutmacher für die "Lost Generation" von heute

Liebe "Lost Generation"!

Ich bin Jahrgang 1933, auch wir hatten mit wenig Schulunterricht zu kämpfen. 1944-45, wenn die Bomber über unseren Ort geflogen sind, wurde in meiner Schule fast täglich um ca. 10 Uhr mit einer Kuhglocke geläutet, das hieß, schnell die Schulsachen packen und nach Hause oder in den Luftschutzkeller.

Um Hefte zu haben, mussten wir sie selbst herstellen. Die Buben schnitten Papier, wir Mädchen haben sie zusammengenäht.

Als die Amis unseren Ort besetzten, mussten wir unsere Wohnungen zur Verfügung stellen. Nebenbei - die Amis waren sehr freundlich zu uns Kindern! Meine ersten Worte auf Englisch waren: "Please, give me a Chewinggum or Schokolade."

Warum ich das alles erzähle? Sind wir nicht die Generation geworden, die aufgebaut hat und den Grundstein gelegt hat für unseren und euren Wohlstand? Das Wissen, das uns gefehlt hat, haben wir uns erworben.

Mein Appell an euch - lasst euch nicht durch unbedachte Schlagzeilen draus bringen! Wer diese Zeit der Pandemie durchsteht, wird viel für sein Leben gelernt haben und kommende Aufgaben gut meistern.

Vielleicht könnt auch ihr euren Enkeln, wenn sie zweifeln, von eurer besonderen Jugendzeit erzählen. Ihr seid die, die zum Gestalten aufgerufen sind. Ich glaube, ihr habt eine spannende, tolle Zeit vor euch.

Lasst euch nicht beirren! Von Herzen wünsche ich, dass eure Träume in Erfüllung gehen werden,







Gretl Mair, 5071 Wals