Muttersprache, gibt's die noch?

Corona lässt grüßen, Lockdown hard und light, Homeoffice, Dashbord u. a. sind zwar nicht entzückend, aber zur Gewohnheit geworden. Uns fällt aber auch nichts in deutscher Sprache ein. Wenn ich an das Wort "Massentest" denke, frage ich mich: Ist der einzelne Mensch nur Masse oder doch mehr?

Aber nicht nur bei Corona hat die englische Sprache Einzug gehalten. Beispiele gefällig?

Wenn ich auf einem Werbeplakat lese: Flashmop, Flowtrail, Paddynight, X-Over-Ride, dann weiß ich, die wollen mich gar nicht dabei haben. So hab ich auch keine Chance, eine Trophy bzw. einen Award einzuheimsen.

Dann sind da noch die "Take-away-Angebote". "Coffee to go" klingt doch gleich ganz anders als Kaffee zum Gehen? Neue Kreationen wie "Glühwein to go und Glühwein-Hopping" hören sich gut an, braucht man vielleicht auch. Nach dem fünften Getränk kann es u. U. ein Vorteil sein, wenn der Glühwein von selbst geht und von hopping, also hüpfen, kann dann auch keine Rede mehr sein.

Der Alltag hat ebenfalls seine Tücken. Wenn ich mir Spinat kaufe, ist das dann ein "Green Deal" und wenn ich keinen mehr erwische, bin ich dann bei der "Lost Generation" oder einfach nur zu spät zum "Sale" gekommen?

Daher ein Aufruf zum "Jahresfinish". Es ist so eine Sache, zu vermeiden Fremdwörter in der Sprache. Drum merke: Verwende Syntax und Orthografie als Basis germanischer Philologie!

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf