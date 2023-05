Muttertag nicht zum Problem machen

Ich schreibe diesen Leserbrief stellvertretend für all jene Menschen - egal ob Eltern oder Nicht-Eltern -, welche den Beitrag über den Muttertag (Lokalteil, 12. 5.) ebenso befremdlich fanden wie ich selbst.

Da liest man von Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen man lieber nichts bastelt, als dass man etwas bastelt und dadurch unter Umständen jemanden ausgrenzen oder vor den Kopf stoßen könnte. Die Geschäftsführerin dieser Einrichtung sieht sich mit diesem Konzept in einer pädagogischen Vorreiterrolle. An anderer Stelle wird erwähnt, dass der Vatertag als Pendant zum Muttertag zwar grundsätzlich okay sei, aber dadurch ein genderspezifisches Problem entstehe.

Nun finde ich es toll und eine Errungenschaft unserer Zeit, dass Experten/-innen sich mit so etwas beschäftigen. Immer zum Wohl aller und stets auf Augenhöhe mit den Kindern. Aber vielleicht sind es genau solche Dinge, warum wir immer mehr verlernen oder gar Angst davor haben, uns an etwas ganz Einfachem, grundsätzlich Problemunbehaftetem zu erfreuen. Zum Beispiel am Mutter-/Vatertag.

Immer diese Angst, man könnte jemanden ausgrenzen. Und daher feiern/basteln/lachen wir lieber nicht mehr. In meinen Augen der falsche Weg. Ich bin aber auch weder Bildungs-/noch Genderexpertin, sondern einfach jemand, der sich wieder ein bisschen weniger Ernst und ein bisschen mehr Freude für unsere Kinder bzw. unsere Gesellschaft im Allgemeinen wünscht.





Dipl.-Ing. Kathrin Innerberger, 5321 Koppl