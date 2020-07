"My Platzerl" oder David gegen Goliath

Regionalität wird krisenbedingt gerade gestärkt. Bei einem Urlaub in Kaprun durfte ich ein erfreuliches Beispiel kennenlernen. Der junge Hotelier Matthias Leitner hat die erzwungene Schließung seines Betriebes dazu genutzt, mit "My Platzerl" ein Urlaubsportal aus Österreich zu gründen, bei dem heimischen Betrieben keine Provision abgeknöpft wird. Als Geograf reise ich viel und nutze auch booking.com, Airbnb, usw., deren Geschäftsideen durchaus faszinierend sind. Steuertricksereien machen es diesen Konzernen aber allzu leicht, kleinere Betriebe an die Wand zu drücken. Der Politik ist es bisher nicht gelungen, diese Ungerechtigkeit abzustellen. Es bleibt an uns Konsumenten, der Initiative "My Platzerl" eine Chance zu geben, indem wir diese Plattform nutzen und sich viele Betriebe dieser Plattform anschließen, damit wir Österreichurlauber sie darauf auch finden können.



Mag. Reinhard Schimböck

Lehrer für Geografie und Sport

an der HTL Waidhofen



Mag. Reinhard Schimböck, 3351 Weistrach