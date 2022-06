Mysteriöse UFOs

Es war um die Zeit, als die Russen den ersten Satelliten, Sputnik 1, in eine Erdumlaufbahn schossen. Damals konnte man sich noch nicht so leicht informieren und so gab es viele Vermutungen. Konnte man den Sputnik-Satelliten sehen? Nein, natürlich nicht, dafür war er viel zu klein, aber sein "piep, piep, piep" konnte man hören, telefonisch, unter einer Postrufnummer. Ich und meine Freunde standen eines Nachts an einem Gartenzaun und beobachteten eine gelbliche Scheibe oder eher Kugel, in Vollmondgröße, die am mondlosen Himmel langsam hochstieg und nach einer längeren Zeit auf einmal verschwunden war. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es dieses Phänomen auch in den nächsten beiden Nächten. Mysteriös! Löste einige Spekulationen aus! Eine Zeit lang später kam heraus, dass sich "Lausbuben" den Sputnik-Hype zu nutze gemacht hatten und selbstgebastelte, aus Seidenpapier angefertigte, kleinere Heißluftballons in den Nachthimmel hatten steigen lassen. Die Heißluft erzeugende Flamme erleuchtete den Ballon, als sie ausging, war das vermeintliche "UFO" scheinbar spurlos verschwunden …





Dr. Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg