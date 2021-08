Nach Sonntagsreden müssen Taten folgen

Zu "Akuter Pflegenotstand: 279 Betten in Spitälern gesperrt" (SN vom 26. 8.):

Die Krise existiert, aber sie ist keineswegs neu. Als Pflegeperson, die 33 Jahre in der Pflege tätig ist, möchte ich zu diesem Thema Fakten aufzeigen. Rottenhofer et al. haben 2013 eine Prognose für Salzburg mit dem Ergebnis erstellt, dass 2020 in den Krankenanstalten 13 Prozent und im Sozialbereich zehn Prozent an Pflegepersonen aufgrund des Mehrbedarfs und Pensionierungen fehlen werden. In absoluten Zahlen sind das 599 Pflegepersonen.

Im Rahmen der Salzburger Plattform Pflege 2019 ergaben Untersuchungen, dass bis ins Jahr 2024 880 Pflegende fehlen werden. Mitte Jänner 2020 lässt der damalige Bundesminister für Gesundheit aufhorchen, dass bis 2030 rund 76.000 Pflegekräfte in ganz Österreich fehlen. Die höchsten Steigerungsraten sind dabei zwischen 2025 und 2040 zu erwarten, wenn die Babyboomer-Generation das Pensionsalter erreicht hat.

Nach wie vor gibt es mehr Bewerber/-innen als Ausbildungsstellen in der Pflege an der FH Puch/Urstein.

Wie wird der Pflegeberuf attraktiver?

1. Erhöhung der Anzahl der Dienstposten des gehobenen Diensts der Pflege, Steigerung des Verhältnisses Pflegeperson zu Patient/-in.

2. Dienstplansicherheit.

3. Wertschätzung auf zwei Ebenen: Autonomie in beruflichen Tätigkeiten; finanziell über Gehaltserhöhung.

Klar ist, nichts wird von heute auf morgen umgesetzt, jedoch muss jetzt Schluss mit Sonntagsreden sein, denn Taten sprechen mehr als Worte. Damit ein wunderbarer Beruf wieder als großartig erlebt werden kann.



DGKP Dr. Margareta Bruckner, MBA MSc, 5020 Salzburg