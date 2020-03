Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Covid-19

In den vergangenen Tagen bin ich einem Aufruf in den sozialen Netzwerken gefolgt und habe Flugblätter in der Nachbarschaft verteilt. Darauf angegeben sind mein Name inkl. Telefonnummer. Der Hintergrundgedanke dazu ist, dass man die Menschen in der Umgebung wissen lässt, dass es jemanden gibt, den man bei Bedarf (z. B. Einkäufe o. ä.) telefonisch kontaktieren kann.

Was mich an dieser Aktion am meisten beeindruckt hat war, dass sich zwei Drittel der Personen, welche ein solches Flugblatt erhalten haben, telefonisch bei mir rückgemeldet haben. Und dies nicht, weil sie etwas benötigen würden. Sondern einfach, um sich zu bedanken und im Gegenzug Hilfe anzubieten, sollte ich diese brauchen.

In einer Zeit, die offensichtlich immer mehr am persönlichen Egoismus orientiert ist, wird durch solche Erlebnisse deutlich, dass in jeder Krise auch immer eine Chance zur Weiterentwicklung liegt.







Mag. (FH) Anna-Susanne Paar, 5020 Salzburg