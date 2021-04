Nachblick auf einen KH-Aufenthalt

Kurzer Nachblick auf einen Krankenhausaufenthalt im Krankenhaus Oberndorf:

Montag, 9.15 Uhr: Ich sitze im Foyer des Krankenhauses Oberndorf, neun Tage nach der OP, und warte darauf abgeholt zu werden. Entlassung in die krankenhausfreie Welt, ohne Ärzte, Schwestern, Pfleger, ohne Krankenbett.

Eine Frau geht Richtung Ausgang, ich erkenne sie, sie ist eine unserer Schwestern von der chirurgischen Station. Ich bin noch benebelt vom bevorstehenden Heimgang, der letzten Visite, Diätbesprechung, Abschlussbesprechung mit dem diensthabenden Arzt, werfe der Schwester noch einen letzten Satz auf den Weg: "Schon Feierabend heute?"

Die Schwester schüttelt müde den Kopf. "Schon?", fragt sie und zieht weiter. In diesem Moment kapiere ich, das war meine Nachtschwester, die nach 15 Stunden das Krankenhaus verlässt. Ich hoffe eine Ausnahme: Schulung, Dienstbesprechung, Notfall? Am liebsten wäre ich versunken, während ich ihr beim Hinausgehen nachschaue.

Sie gehört zu den wunderbaren Wesen, die mich, und natürlich nicht nur mich, in den letzten neun Tagen betreut haben, Venenzugänge gesetzt, Blut abgenommen, Medikamente zugeteilt, Infusionen angehängt, gewechselt und beim Läuten erschienen ist, um eine Lösung für die aktuellen Probleme, Schmerzen, Unbillen zu finden.

Aufmerksam, geduldig und geschickt, immer mit Empathie, so habe ich sie und auch alle anderen in dieser Woche, beginnend mit einer Notoperation an meinem Gedärm, erlebt, zuerst vier Tage auf der Intensiv-, und dann auf der chirurgischen Station.

Wunderbar aufgehoben habe ich mich gefühlt inmitten eines tollen Ärzte- und Pflegeteams. Wenn man sich schon in ein Krankenhaus begeben muss, dann ist das hier ein guter Ort. "Vielen Dank, liebe Schwester, und verzeihen Sie mir meine dumme Frage!"

DI Gerhard Hartl, 5061 Elsbethen