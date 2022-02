Nachhaltige Spiele

"Olympia quo vadis" dachte ich mir, als ich in letzter Zeit schon einige Fotos und Berichte über die heurigen Olympischen Winterspiele gesehen habe. Ich dachte eigentlich, dass die Olympischen Spiele ein sportlicher Wettkampf der Besten wären, weit gefehlt! Seit vielen Jahren schon sind die Spiele ein Wettlauf der ausrichtenden Länder, die anderen Nationen in ihrer Gigantomanie möglichst noch zu übertreffen, wobei die Sportler nur mehr auf Rang 2 agieren dürfen. Mit einer Kaltblütigkeit, die nicht mehr zu übertreffen ist, wird eine Natur- und Klimazerstörung betrieben, indem in völlig unberührte Gegenden - die überdies klimatisch ungeeignet sind - überdimensionierte Sportanlagen hingeknallt werden, und das auf Kosten einer teilweise ohnehin armen Bevölkerung. Dabei sehe ich die Schuld daran nicht nur bei diesen Ländern, sondern in erster Linie bei jenen Personen im IOC, die für die Vergabe der Austragungsorte verantwortlich zeichnen. Meiner Meinung nach gehörte diesen Leuten möglichst schnell - besser früher als später - ihre Funktion entzogen! Sie gehören durch andere Personen ersetzt und die Auswahlkriterien sollten neu definiert werden. Gigantismus darf keine Rolle mehr spielen, die Sportler müssen wieder an erster Stelle stehen, neue Bauten oder Anlagen sollten nur im äußersten Notfall errichtet werden dürfen und es muss eine verlässliche Nachnutzung dafür garantiert sein. Der Zuschlag für die Ausrichtung der Olympischen Spiele sollte schließlich an jenes Land gehen, das verbindlich nachweisen kann, dass die Durchführung mit einer geringstmöglichen bzw. sogar ohne Klima- und Naturzerstörung möglich ist.

Erika Schlegel, 5400 Hallein