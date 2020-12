Nachhaltige Strategie gefordert

Ich habe mit großem Interesse den Standpunkt des Herrn Schwischei (SN, 15. 12.) zum Thema Massentest gelesen und kann dem nur beipflichten, möchte aber auch meine Meinung dazu schreiben. Ich gehöre zur gefährdeten Gruppe, bin Pensionsempfängerin, arbeite aber nach wie vor als Reiseleiterin - somit bin ich auch finanziell vom Virus betroffen und noch mehr betroffen bin ich von der Ignoranz der Österreicher bezüglich Bereitschaft, sich testen zu lassen. Es braucht schon eine große Portion Dummheit, wenn man weiß, wie gefährlich sich diese Krankheit nicht nur auf Alte, sondern auch auf Junge auswirken kann.

Es wäre so einfach, ein Mal ein Wattestäbchen in die Nase und dann hat man Gewissheit. Wer positiv getestet wird, bleibt zu Hause und gefährdet dadurch niemanden mehr. Allein das Argument "es ist ja nur eine Momentaufnahme" ist einfach nur egoistisch, dumm und nicht vorausschauend. Das nächste Argument "und wenn ich positiv bin, aber keine Symptome habe, muss ich zehn Tage daheim bleiben und darf zu Weihnachten meine Verwandtschaft nicht besuchen" - ja geht's noch? Da besuchen genau diese Leute dann ihre Verwandten und verbreiten zu Weihnachten das Virus wie ein Geschenk an ihre Liebsten?

Wir leben in einer Demokratie und ich denke, wir sind alle sehr froh darüber, so frei über vieles bestimmen zu können - auch über unsere Gesundheit. Aber das heißt nicht, dass wir als Superspreader über die Gesundheit der anderen auch bestimmen können/dürfen. Jeder mündige österreichische Bürger sollte so viel Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitbürgern und Staat haben, um selbst zu entscheiden - nicht ob man zum Test geht, sondern dass man zum Test geht. In diesem Sinne wünsche ich uns mehr Mit- und Füreinander.



Marianne Hemetsberger, 5023 Salzburg