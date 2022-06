Nachhaltige Vernunft statt überstürzter Energiewende

Was Umweltschützer nicht geschafft haben, konnte der Ukrainekrieg bewirken, nämlich eine allgemein höhere Akzeptanz der Energiewende durch die Kriminalisierung russischer Energielieferungen.

Obwohl nicht nur aus ökologischen Gründen eine Reduktion fossiler Brennstoffe mit Augenmaß und Hausverstand Sinn macht, sollte man sich im Westen nicht allzu sehr in Panik versetzen lassen und unüberlegte Entscheidungen treffen. Eine komplexe Volkswirtschaft nur mit Wasser, Wind und Sonne zu betreiben, wird auch längerfristig erst kaum funktionieren, zumal die Elektrifizierung der Straßen und anderer Bereiche einen überproportionalen Anstieg des Strombedarfs bedeutet. Strategien wie "Raus aus Öl und Gas" erinnern mehr an Leerformeln und sind operativ innerhalb eines überschaubaren Zeitraums nicht umsetzbar.

Und wenn man Absatz- und Beschaffungsmärkte nach moralischen Grundsätzen bewertet, läuft der Welthandel Gefahr, endgültig zusammenzubrechen.





Mag. Martin Behrens, 1230 Wien