Nachhaltiges Projekt für unsere Bettler

Am Mittwoch , den 20.11. fand im Schauspielhaus ein Benefizabend zu Gunsten eines Malteserprojektes für Roma in Rumänien statt. Vor ausverkauftem Haus gab der Sonderbotschafter des Ordens Franz Salm einen guten Einblick in die Arbeit. Zwanzig Projekte hat er in den letzten Jahren ins Leben gerufen, alle erfolgreich. Die Projekte befassen sich mit den Kindern dieser Volksgruppe, jenes in Rumänien speziell mit den Kindern und Enkeln eines guten Teils unserer Notreisenden hier in Salzburg. Mit tosendem Applaus wurde ein Orchester bestehend aus Kindern und Jugendlichen der Projekte aus Ungarn gefeiert.

Davon träumen wir auch für unsere Kinder in Rumänien. Schade, dass die Politik an diesem Abend nicht vertreten war.



Stefanie Lanzdorf, 5020 Salzburg