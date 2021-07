Nachhaltiges soziales Umdenken ist gefordert

Zu "Enteignung im Kampf gegen hohe Mieten?", Salzburger Nachrichten vom 3. Juli 2021. Die zunehmende Kritik an der Immobilienwirtschaft nicht nur in Deutschland verdient leider ihre Berechtigung. Schließlich (zer-)stört es nicht weniger als den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn auf globalen Märkten ohne jegliche Empathie mit Wohnraum wie in einem Kasino spekuliert wird, was sich momentan noch einmal sehr deutlich in den USA zeigt, wo viele Fonds günstige Wohnwagensiedlungen aufkaufen, um dann gewinnbringend die bisherigen Nutzer zu vertreiben. Deshalb bedarf es hier in jedem Fall eines nachhaltigen sozialen Umdenkens, zumal ebenfalls das gerne angeführte Argument, wonach nur ein Bauboom zu sinkenden Mieten führe, in der Realität nicht zieht, da in Städten wie etwa Hamburg, die einer solchen Philosophie folgen, der Rendite wegen vor allem neuen Nobelhotels und Mini-Appartements entstehen bis hin zu protzigen Türmen für die materielle Oberschicht wie dem sogenannten Elbtower von René Benko, die schon dem Klimaschutz massiv widersprechen!





Rasmus Ph. Helt, D-20539 Hamburg