Nachsicht mit Politikerinnen und Politikern

Wir müssen ein bisschen nachsichtig sein mit unseren Politiker/-innen und Entscheidungsträgern. Für die Anforderungen dieser Zeiten wurden sie nicht ausgebildet und trainiert. Noch nie in der Geschichte der Menschheit standen wir vor so großen Veränderungen, die tief in die Gesellschaft, Arbeitswelt und das Freizeitverhalten hineinreichen, wie wir es gerade jetzt sehen und in den nächsten zwei Jahrzehnten sehen werden. Das über Dekaden eingelernte politische Verhalten von schwachen Ideen, Trägheit, "Vergutachterung", alten Seilschaften, gegenseitigem Schlechtmachen, und so weiter, ist - wie man bei jeder Wahl erkennen kann - ein Auslaufmodel. Doch bis eine neue Generation aus Performern, Digital Natives und Young Talents Verantwortung übernimmt, wird's wohl noch ein wenig dauern. Konstruktive Allianzen, großartige Ideen, Umsetzungsmut, faktengetriebene Entscheidung und Weitblick wäre deren Stil.

Und das bräuchten wir dringend angesichts der Herausforderung in so wesentlichen Bereichen wie Energie, Bildung, Pflege, Verkehr, Innovation, Stadtgestaltung und viel gesellschaftsrelevante Themen mehr.

Ich hoffe, dass bis dahin das politische Feld nicht den Hetzern, Schreiern und Zauderern überlassen wird. Also, ein bisschen Geduld werden wir noch brauchen, bis Talente bereit sind, in die Politik zu gehen.







Patrick Knittelfelder, 5020 Salzburg