Nachtlandungen und Nachtstarts der Eurofighter-Piloten

Zum Interview mit Landeshauptmann Doskozil (SN v. 24.7.): Kreisky hätte dazu wohl gesagt: Lerne Geschichte und schau Dich ein bisschen um in Deinem Land, bevor du zu viel redest, lieber Parteigenosse Landeshauptmann. Was die Geschichte betrifft, ist dem Herrn Landeshauptmann sowohl beim Eurofighter als auch beim evtl. zu beschaffenden Hubschrauber H145M von Airbus wohl einiges entgangen: Beim Eurofighter, dass es sein Vorgänger Darabos war, der die Nachtkampf- nicht die Nachtflugtauglich unserer Eurofighter mit seinem mit der Eurofighter GmbH ausgehandelten "Rabatt"- Deal beträchtlich eingeschränkt hat. Um sich davon zu überzeugen, dass der Eurofighter nachtflugtauglich ist, hätte Doskozil seit 2007 an vielen Diensttagen, dem Wochentag an dem beim Bundesheer traditionell bis ca. 23:00 Nachtflugtraining am Programm steht, genug Gelegenheit gehabt. Zumindest in den knapp zwei Jahren als Verteidigungsminister hätte er diese Gelegenheit bei einem abendlichen dienstlichen Besuch in Zeltweg nutzen sollen. Ich lade ihn aber gerne an einem der nächsten Nachtflugtage zu einem Bier in meinem Garten, nahe beim Flughafen Graz-Thalerhof, ein, von wo man die Aktivitäten der Nachtlandungen und Nachtstarts übenden Eurofighter-Piloten gut verfolgen kann.

Wilhelm König, 8073 Seiersberg-Pirka