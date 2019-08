Nachtleben in der Innenstadt

Wohnen in der Innenstadt nur ein Privileg? Von Freitagabend bis Montag in der Früh tobt nächtens in der Innenstadt enthemmtes, unkontrolliertes Nachtleben. Regelmäßig werden die Bewohner durch Gegröle, Geschrei, Gebrüll aus dem Schlaf gerissen. Wo bleibt die eingrenzende Beaufsichtigung durch die Eltern bzw. Polizei? Versucht man diese Jugendlichen durch freundliche Hinweise vom Fenster aus zu ermahnen, erhält man unflätige Antworten.

Wenn auch die Innenstadtbewohner keinen ausreichenden Schutz durch Ordnungskräfte erhalten, müsste es doch der Tourismusbranche ein Anliegen sein, dass die Gäste der Stadt in den 5-Sterne-Hotels nicht ebenfalls aus dem Schlaf gerissen werden. Sehr geehrter Herr Polizeidirektor, Herr Bürgermeister, werte Stadtgemeindevertretung, nehmen Sie doch bitte Ihre Verantwortung wahr.





Dr. Lisa Bock, 5020 Salzburg