Nachverdichtung: ein laues Lüfterl für den Mietwohnbau

Im ohnehin dicht verbauten Norden der Stadt Salzburg wie in Itzling sollen nun in der Goethesiedlung sogar Parkplätze mit 700 Wohnungen verbaut werden. Grund dafür dürfte sein, dass man sich wenig Gegenwind von der geduldigen Bevölkerung erwartet. Würde man diese Idee für den Süden in Salzburg andenken, hätte man einen Proteststurm der Salzburger Prominenz zu erwarten.

Woran krankt der Mietwohnbau in Salzburg wirklich? In den 70-er Jahren hat ihn die Stadt den gemeinnützigen Bauträgern überlassen, mit einem sehr bescheidenen Erfolgserlebnis, außer dass es meist einen roten und schwarzen Direktor gibt. Was soll man nun machen? Die Stadt muss selbst wieder Wohnungen bauen und verwalten und insbesondere sinnvoll Grünland in Bauland für den sozialen Mietwohnbau umwidmen.

P.S.: In der Stadt liegt eine eigene Baulandgesellschaft mit dem Baudirektor im Dornröschenschlaf. Ein fähiger Bürgermeister muss sie schleunigst wachküssen.







Dr. Dietmar Schmittner, 5020 Salzburg