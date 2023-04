Nachverdichtung - Missbrauch eines Begriffs

Wenn von der Politik (Neos) die Absicht besteht, in Itzling, im Raum Goethestraße bzw. der betreffenden Siedlung zusätzliche Wohnblöcke unter dem Begriff "Nachverdichtung" zu errichten, heißt das, dass der Spielraum zwischen den Objekten enger wird und somit die Wohn- bzw. Lebensqualität darunter leidet und nicht gehoben wird. Zudem besteht die Absicht, in einer Grünanlage einen Hügel abzutragen, der den Kindern im Winter zum Rodeln immer viel Freude machte. Der anbei liegende Spielplatz war dann auch Geschichte.

Diese unverzichtbaren Einrichtungen für unsere Kinder und Enkel müssen der Entstehung eines nicht notwendigen Wohnblocks weichen. Es sei die Frage erlaubt, ob diesen Planern diese Kinder gar nichts wert sind? Weitere Objekte sind am Alterbach und auf einigen Parkplätzen in der Goethestraße mit der Errichtung von Tiefgaragen vorgesehen. Die unmittelbar angrenzenden Wohneinheiten werden dabei mit zahlreichen Beschädigungen ihrer vier Wände konfrontiert werden. Dieses Unterfangen wird diese Bewohner in ein nervenzerreibendes Chaos stürzen. Weiters werden die ansässig gewordenen Tiere, etwa Vögel, vertrieben. Es gibt hier Spechte, Eichhörnchen, Eichelhäher, Amsel, Meise etc., die man dann nur mehr im TV sehen kann.

Eine Beurteilung dieser geplanten Nachverdichtung unterliegt sicher einiger Kriterien, wie z. B. jener der Rechtmäßigkeit.



Heinz Pruner, 5020 Salzburg