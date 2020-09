Nacktbaden an der Königseeache

Die schöne Gewohnheit, sich in Wasser und Sonnenschein ohne Badeanzug zu erholen und Gesundheit und Widerstandskraft zu stärken (besonders wichtig in Corona-Zeiten), wurde von der Salzburg AG als Grundeigentümer dankenswerter Weise jahrzehntelang leger geduldet. Manchen ist das jedoch ein Dorn im Auge und sie bemühen die Polizei dagegen vorzugehen.

Die FKKler dort sind doch anständige Leute, die sich ordentlich benehmen, keinen Stunk und keinen Lärm machen und keinen Müll hinterlassen. Sie zeigten Rücksicht und guten Willen und pflanzten auch Sichtschutz an, der jedoch mehrmals böswillig ausgerissen und zerstört wurde. Von wem wohl? Sie bescheiden sich mit einem kleinen Stückchen Flussufer. Die Beschwerdeführer jedoch, die so g'schamig tun, wenn's um die Badehose geht, werden total unverschämt, wenn es um die flächendeckende Durchsetzung ihrer Prüderie geht. Für sie alles, für die anderen nichts!

Genießen und genießen lassen, tolerantes mit- oder auch nebeneinander, das wäre schön. Stattdessen gibt es Hass und Intoleranz, eine massiv zunehmende Zahl von Anzeigen. Wäre interessant, ob von einer breiten Öffentlichkeit oder von immer denselben Fanatikern.

Meine ganze Hoffnung ist darauf gesetzt, dass das soziale Gewissen des Bürgermeisters doch noch erwacht und er im Einklang mit den Idealen der Sozialdemokratie sich mehr für das Wohl und die Lebensqualität der Bürger einsetzt. Es handelt sich hier doch um Leute, die über kein privates Swimmingpool verfügen, an dem sie ihre Erholung finden könnten. Auch sozialer Klimaschutz ist wichtig, denn wenn die Entwicklung so weiter geht, können wir bald nur mehr verschleiert an der Königseeache sitzen.

Lösungsvorschlag: Die Salzburg AG schreibt nach Absprache mit der Gemeinde auf die angekündigte Tafel: "Warnung: Unbekleidete Badegäste! Firmengelände, Zutritt nur für Personen, die FKK tolerieren".

An der Generosität der Salzburg AG brauche ich nicht zu zweifeln, es liegt also nur am Bürgermeister.





Ing. Josef Haider, 5412 Puch