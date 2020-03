In Salzburg gibt es über 200 stationäre Wohn- und Pflegeinrichtungen. Seniorenheime, Behinderteneinrichtungen, Flüchtlingsunterkünfte, Wohneinrichtungen für Obdachlose, Frauenhäuser, Kinder- Jugendeinrichtungen u. v. m. Deren Bewohner/-innen zählen vielfach zur besonders von CoViD-19 gefährdeten Gruppe. Der Arbeitsalltag in diesen Einrichtungen ist seit dem Ausbruch der Corona-Krise von mehreren Fragen dominiert: Wie können wir unsere Bewohner/-innen und Kund/-innen schützen? Wie können wir unsere Einrichtungen schützen? Wie können wir uns selbst schützen? Notfallpläne werden entwickelt, Isoliereinheiten werden vorbereitet, Dienstpläne umgestellt, Mitarbeiterteams getrennt, Schutzkleidung organisiert. Bewohner*innen werden aufgeklärt, verunsicherte Angehörige beruhigt, Hygienemaßnahmen bis zum Maximum intensiviert. Führungsteams organisieren sich in Video- und Telefonkonferenzen. Organisationen vernetzen sich, rasche Austauschachsen zwischen Trägern und Behörden werden gebildet. Ethische Fragen reflektiert. So kann diese Corona-Bedrohung bewältigt werden. Wir legen einen Schutzmantel über unsere alten, kranken und betreuungsbedürftigen Mitmenschen. Ihnen gilt die uneingeschränkte, fürsorgende Solidarität tausender Mitarbeiter*innen im Sozialbereich. Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, schrieb Hölderlin. Mich beeindruckt die enorme Kraft der Nächstenliebe in Zeiten der Corona.





Michael König, 5020 Salzburg