Nächstenliebe ist ein kostbares Gut

Ich hoffe, dem Herrn Erzbischof Unrecht zu tun, wenn ich hinter seiner Frage, was man dem Priester anstatt des Pflichtzölibats aufgeben könnte (SN, 15. 3.), ein vorkonziliares Sakramentenverständnis und Priesterbild vermute.

Aber für diese Auseinandersetzung, die er gerne führen würde, hätte ich Vorschläge: Wie wäre es, wenn der Priester und alle kirchlichen Würdenträger sich des Menschenbildes, das von Jesus in der Bibel überliefert ist, annähmen und Vorbilder darin wären, es umzusetzen? Zum Beispiel das besonders liebevolle Einsetzen für Ausgegrenzte und Minderheiten (Menschen mit anderer sexueller Orientierung) oder die Hälfte der Menschheit (Frauen) nicht mehr auszugrenzen ob ihres Geschlechtes oder zuhören: "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi" hat es im 2. Vatikanischen Konzil geheißen. Das wäre erst ein kostbares Gut, da würde sich die Welt zum Guten ändern, wenn das gelänge und alle Menschen hätten mehr davon, als von ehelosen Priestern. Und ich gebe dem Herrn Erzbischof absolut recht: Nur den Pflichtzölibat abzuschaffen genügt nicht, wieder mehr Menschen in die Kirche zu bringen, es kann nur ein Anfang sein für eine menschlichere Kirche, ansonsten: siehe oben.



Monika Thurner, 4810 Gmunden