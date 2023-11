Nahostkonflikt: Wie kann ein Weg aus der Gewalt aussehen?

Endlich kann man in der SN vom 17. 11. 2023 im Gastkommentar von Frau Kathrin Bachleitner miterleben, wie im Sinne von Kierkegaard, im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, durch eine Schau nach vorwärts, die Konfliktparteien aus der jahrzehntelangen Gewaltspirale herauskommen könnten. Hier hilft keine Schau nach rückwärts, die Geschichte dieser Gewalt ist keine Lehrmeisterin für das friedliche Zusammenleben von Israelis und Palästinensern. Ich stimme Frau Bachleitner voll zu, wenn sie eine Friedenslösung anspricht, die "von beiden Seiten große Zugeständnisse und schmerzhafte Kompromisse" erfordern.

Wie uns die vor allem medial angestoßene individuelle Erlebniswirklichkeit der aktuellen Konflikt-Realität in der südlichen Levante zeigt, liegen die Optionen auf dem Tisch: Entweder eine sozialliberale, rechtsstaatliche Einstaatslösung, in der Menschen "ungeachtet ihrer Religion und Herkunft" hier friedlich zusammenleben können oder eine, vom derzeitigen Nahostquartett, erweitert durch China zum Nahostquintett, favorisierten Zweistaatenlösung. Wobei ein demokratischer israelischer Staat koexistiert mit einem demokratischen palästinensischen Staat auf dem Gebiet des Westjordanlandes und des Gazastreifens im räumlichen Zustand vor dem Sechstagekrieg 1967.

Den Weg zur Zweistaatenlösung hat Frau Bachleitner anschaulich beschrieben. Im Prinzip geht es darum, dass Israel, statt auf brutale Gewalt der Hamas mit Brachialgewalt zu reagieren, im Sinne, der Klügere gibt nach, "sich jetzt um eine Friedenslösung bemüh(t), die den Radikalen und Fanatikern auf beiden Seiten den Nährboden entzieht".

Israel müsste die im Westjordanland errichteten jüdischen Siedlungen aufgeben, Jerusalem teilen und die heiligen Stätten für alle frei zugänglich machen. Weiters müsste Israel statt den Gazastreifen in die Steinzeit zurückzubomben, durch Unterstützung der Fatah und der Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung für Wiederaufbau, wirtschaftlichen Aufschwung und soziale Sicherheit sorgen. Damit inkludiert ist die Anerkennung des Existenzrechtes von Israel in den Grenzen vor 1967 durch die Palästinenser und die Aufgabe ihres Rechtes, "auf das israelische Staatsgebiet zurückkehren zu wollen".

So realitätsfern das für viele Beobachter vielleicht klingen mag, sei nochmals angemerkt im Sinne von Kierkegaard: "Das Leben kann nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden."





Rudolf E. Wordian, 5020 Salzburg