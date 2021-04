Nahversorger geht in Ruhestand

Unser Aigner "Haas" geht in den Ruhestand. Schon bevor ich geboren wurde (vor 27 Jahren), bereicherte Raimund Haas mit seinen Köstlichkeiten und seinem freundlichen, höflichen, aber vor allem hilfsbereiten Wesen unseren schönen Stadtteil Aigen. Der "Haas", wie ihn die Aigner nennen, ist nämlich nicht nur ein herkömmlicher Spar-Supermarkt, sondern lebt vor allem durch die Persönlichkeiten, die dahinterstecken. Sei es, ob der Einkauf zum Auto getragen wird oder sogar nach Hause geliefert. Oder die Aigner/-innen samstags beim Frühstückholen einen Treffpunkt haben, wo man bekannte Gesichter trifft und sich austauschen kann. Aber auch ich kann mich noch allzu gut erinnern, wie ich nach der Volksschule, die ganz in der Nähe liegt, voller Vorfreude zum Haas eilte, um mir mit meinen letzten Euros ein Double Dip oder ein Dreh und Drink zu kaufen. Ein besonderes Highlight waren immer die Zeugnistage, an denen man als Schüler eine Tafel Schokolade bekommen hat, oder als am 6. Dezember ein "echter" Nikolaus vorm Haas stand und Nikolosackerl an die Kinder verteilte. Aber nicht nur das, selbst nach 27 Jahren ist es immer noch dieses familiäre Flair, dass Raimund und seine Kinder Caroline und Markus leben und den Kunden zu spüren geben. Dieser kleine feine Supermarkt wird bei den Aignern/-innen immer der "Haas" bleiben, aber Raimund, du wirst fehlen.

Ich wünsche dir, Raimund, wie vermutlich viele Aigner/-innen, alles Gute in deinem wohl verdienten Ruhestand!





Isabel Gradenegger, 5020 Salzburg-Aigen