Naive Sanktionen stoppen Putin nicht

Die Annahme, dass Putin den Krieg sofort beendet, wenn die EU dilettantische Sanktionen verhängt, ist erschreckend naiv. Viele Millionen Russen bemerken überhaupt nichts von den Sanktionen, die angeblich die russische Wirtschaft in die Knie zwingen und das Volk gegen Putin aufbringen sollen. Sollte es tatsächlich zu irgendwelchen Engpässen kommen, wird China bereit jederzeit hilfreich einspringen. Sollte die Wirtschaft tatsächlich schrumpfen, werden sich die auch jetzt wirtschaftlich nicht verwöhnten Russen gemeinsam gegen den Druck von außen stellen. Man lässt sich von Putins Propaganda überzeugen und sieht den Westen als Feind eines nach verdienter Größe strebenden Russlands.

Anstatt immer mehr sinnlose (Swift-Ausschluss) und lächerliche (Einreiseverbot für Putins Töchter) Sanktionen zu erfinden, sollte Europa seine eigene Lage überdenken. Nur ein wirtschaftlich, ideologisch und militärisch starkes Europa kann in Zeiten großer Herausforderungen bestehen. Es muss zahlreiche eigene Probleme (die Corona-Auswirkungen, die Überalterung, die Klimakrise und einiges mehr) in den Griff bekommen und muss Millionen ukrainische und vielleicht auch andere Flüchtlinge versorgen und integrieren. Gleichzeitig muss man sich strategisch und militärisch so aufstellen, dass Putin von weiteren Übergriffen Abstand nimmt, und auch die übrige Welt Europa nicht als Kaninchen vor der Schlange Russland sieht, sondern als starken, selbstständigen Akteur wahrnimmt.

Jegliche Schwächung der europäischen Wirtschaft und jegliche Opfer, die man der europäischen Bevölkerung abverlangt, spielen Putin in die Hände. Ein Gas-Embargo, zum Beispiel, hat unabsehbare wirtschaftliche und vor allem auch gesellschaftliche Folgen. Europa herunterzufahren und in eine ungewisse Zukunft taumeln zu lassen, um vielleicht irgendjemand in Russland gegen Putin aufzubringen, ist eine völlig absurde Strategie! Über ein im Chaos versinkendes Europa werden sich die USA, China und auch andere freuen, und die Russen werden Putin als vaterländischen Helden feiern.





Katharina Mack, 1100 Wien