Name der Schule erinnert an die Heldentat von Josef Rehrl

Zur Diskussion um die Josef-Rehrl-Schule: Ich finde es gut, wenn die Vorwürfe um Gewalt an der Josef-Rehrl-Schule untersucht und die Opfer entschädigt werden. Ganz schlecht finde ich allerdings, dass die SN die Umbenennung der Schule verlangen.

Nach meinem Wissen soll der Name der Schule nämlich daran erinnern, dass Josef Rehrl ab 1938 den Mut aufbrachte, seine Schüler vor der Verfolgung durch das NS-Regime, insbesondere vor Zwangssterilisierung, zu schützen. Denn Taubstumme galten als unwertes Leben. Er machte das so, dass er Akten über die Schüler verschwinden ließ und hat das auch bis zum Ende des Naziregimes durchgehalten.

Jeder kann sich vorstellen, was die Nazis mit ihm gemacht hätten, wenn er aufgeflogen wäre. Das war die Heldentat, an die mit dem Namen der Schule erinnert wird und - so finde ich - auch weiter erinnert werden soll!



Mag. Theresia Winkler, 5020 Salzburg