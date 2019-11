Natur als Vorrecht der Superreichen?

Die Schere zwischen Arm und Reich klafft auch in Österreich immer weiter auseinander. Der SN-Artikel vom 4. 11. 2019 samt Fotos über den geplanten Bau

eines Luxus-Chalet-Dorfes am Pass Thurn versinnbildlicht, wie weit diese Spaltung schon geht. Wurden früher Gemeindebauten oft als Ghettos der ärmeren Bevölkerungsschichten betrachtet, lassen nun Milliardäre ihre eigenen Ghettos errichten - in Form von Chalet-Dörfern mitten in den schönsten Naturgebieten unserer Heimat.

Beim gemeinnützigen Wohnbau gibt es strenge Auflagen, welche Flächen der

Natur zu Liebe geschützt bleiben müssen. Das scheint bei dem geplanten Luxusdorf in 1200 m Seehöhe weniger Rolle zu spielen. In Zeiten der Klimakrise soll hemmungslos ein ganzes Dorf gebaut werden, dessen Häuser ausschließlich als "Zweitwohnungen" und Spekulationsobjekte gedacht sind. Die nötige Infrastruktur wird auf Kosten der Allgemeinheit errichtet. Schließlich kann man einem Porschefahrer nicht zumuten, auf einer Schotterstraße zu seinem Domizil zu fahren. Vielleicht kommt noch ein Flugzeuglandeplatz dazu. Es gibt ja noch ein paar Wälder, die man dafür abholzen könnte. Die zukünftigen Generationen werden gerne den Preis dafür bezahlen.



Mag. Christine Pertele, 5023 Salzburg