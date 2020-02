Ich stelle mich entschieden gegen die neuesten Pläne zur touristischen "Entwicklung" von Maria Alm. Die Natur ist die Basis des Tourismus in der Region, was manche in Maria Alm offenbar verdrängen. Aus reiner Profitgier werden munter Böden versiegelt, Bergkuppen abgetragen und Ökosysteme bedroht. Die Natur ist aber unsere Lebensgrundlage, nicht eine Untergebene, die es zu beherrschen gilt! Außerdem protestiere ich gegen die Umbenennung des Natruns in "Prinzenberg". Das neue Werbekonzept steht nicht nur für die Vermarktung und Eventisierung der Natur, sondern auch für die Verleugnung des Ursprünglichen. Den Tourismus nachhaltig neu zu denken, ist aber gerade angesichts des Klimawandels so drängend und notwendig wie noch nie. Daher fordere ich: Natur am Natrun statt Events am Prinzenberg!







Eva Wohlfarter, 5760 Saalfelden