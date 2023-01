Natur braucht starke Umweltanwaltschaft

Seit Jahrzehnten predigen Wirtschaftsbosse und ihre politischen Erfüllungsgehilfen/-innen ungehemmtes Wirtschaftswachstum. Nur so sei Wohlstand möglich. Und alles, was die Profitmaximierung behindert, sei des Teufels. Das Ergebnis kennen wir: Die Schere zwischen Arm und Reich war noch nie so groß, die Rechnung für die rücksichtslose Ausbeutung unserer Umwelt wird uns täglich präsentiert: Klimakatastrophe, lebensbedrohendes Artensterben, zerstörte Landschaften. Intakte Natur ist rares Gut geworden, das es zu schützen gilt!

Vor diesem Hintergrund ist es eine Zumutung, wenn verantwortungslose Politiker/-innen und jetzt auch die Industriellenvereinigung fordern, dass Naturschutzgesetze aufgeweicht und die politisch weisungsfreie Landesumweltanwaltschaft abgeschafft werden sollen. Konzerne haben Geld und starke Lobbys, um ihre Interessen knallhart durchzusetzen. Bürgerinitiativen oder Umwelt- und Naturschutzorganisationen haben das nicht. Deshalb braucht unsere Umwelt, braucht die Natur eine starke, unabhängige Landesumweltanwaltschaft, heute mehr denn je!



Wilfried Rogler, 5020 Salzburg