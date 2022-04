Natur regelt Bestand von Prädatoren nicht mehr selbst

Zum Artikel "380 Euro für ein totes Schaf" (SN v. 1. 4.):

Ca. 80 Prozent der nicht bebauten Flächen sind Wirtschaftsraum und dazu zählt auch weitgehend der Wald. Wer von Österreichs unberührter Natur spricht, hat solche wahrscheinlich noch nie kennen gelernt. Die meisten Wildtiere und Wildpflanzen in unserem Land finden keine idealen bis gar keine Habitate mehr vor.

Der Artenschwund passiert zurzeit mit einer noch nie da gewesenen Geschwindigkeit, seit dem anthropogenen Zeitalter.

Wollen wir diesen Trend ändern, muss rasch damit begonnen werden bestmöglich zu renaturieren - wo es noch möglich ist.

Zum Beispiel: Laut EU-Wasserrahmenrichtlinien müssten sich die Gewässer in Österreich bis 2027 in einem guten ökologischen Zustand befinden. Einiges ist schon geschehen, aber leider sind wir davon noch weit entfernt. Viele Fließgewässer wurden in den letzten Jahrzehnten reguliert, hart verbaut und ihres angestammten Raumes beraubt, was sich nun rächt und durch den Klimawand zusätzlich negativ auswirkt: fehlende HW-Retentionsräume, schlechte Lebensbedingungen für Wassertiere.

Klassisches Beispiel Fischotter: Bei ihm ist in Österreich ein mittlerweile günstiger Erhaltungszustand eingetreten. Seitdem ist der Fischbestand speziell in kleineren Fließgewässern nachweislich (durch Gewässerökologische Studien belegt) um bis zu 90 Prozent eingebrochen! Bei so gering verbleibenden Populationsdichten ist ein Eigenaufkommen nicht mehr möglich. Aber nicht nur Fische, auch andere aquatische Lebewesen wie Amphibien, Krebse, Muscheln, Wasserschlangen, deren Bestandsdichte sehr zu wünschen übrig lässt, stehen auf dem Speiseplan des Otters, das ist Fact!

Dem durch den Menschen verursachtes Ungleichgewicht der Artenzusammensetzung, notwendige Regulative entgegenzustellen bis idealere Lebensräume wieder geschaffen sind, wäre die richtige Vorgehensweise, nicht umgekehrt. In unserem Ökosystem fehlen schon zu viele Glieder für eine selbstregulierende Verkettung. Ich will den Otter nicht als Feindbild darstellen, aber unsere Natur regelt den Bestand von Prädatoren halt nicht mehr von selbst. Macht es Sinn, mehrere Tierarten für eine forcierte zu opfern?







Harald Eidinger, 4802 Ebensee am Traunsee