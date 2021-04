Natur- und Klimaschutz geht uns alle an!

Man schützt, was man kennt und schätzt. Menschen in den Wald zu bringen ist daher essenziell. Die Füße und das Fahrrad sind die naturschonendsten Varianten, sich in der Natur zu bewegen. Sie unterscheiden sich auch in ihren Auswirkungen auf die Natur nachweislich nicht, wie eine Studie des MTB Tourismusforums Deutschland zeigt.

Bezüglich Heuberg umfasst diese Nutzung nur eine mehrere Meter breite, mit Autos befahrbare, Forststraße und einen, kaum einen Meter breiten, sogenannten Singletrail, der nicht von Wanderern benutzt wird.

Das Radfahren auf Waldwegen mit der Fahrt eines SUV gleichzusetzen, wie auch die inkorrekte Verwendung des Emotionen schürenden Wortes "Downhiller" (Downhiller treten nicht bergauf) zeugen leider nicht von einer tieferen Beschäftigung mit dem Thema.

Wir stehen daher jederzeit gerne für klärende Gespräche und eine gemeinsame Lösungsfindung zur Verfügung. Schließlich haben wir alle die gleichen Ziele. Kanalisierung durch naturschonende, legale und lokale Trail-Angebote, die es in und um Salzburg noch immer gar nicht gibt. Denn zu einer legalen Trailfahrt über eine Stunde anreisen zu müssen ist das exakte Gegenteil von Natur- und Klimaschutz.



Andreas Hörlsberger,, Vizeobmann Mountainbike Salzburg - der Verein, 5020 Sbg.