Natur und Skifahren gemeinsam genießen

Wie ich in den SN vom 5. Februar feststellen konnte, waren bislang nur Frauen bereit, die Initiative von Frau Späth aufzugreifen und sich auch Angebote zur Vernetzung Alleinstehender zu überlegen. Alles gute Ideen, wie mir scheint.

Weshalb aber nicht auch mit Sport gemeinsam die schöne Natur und die gute Luft genießen? Ich denke hier daran, sich am Skifahren auf unseren schönen und gepflegten Pisten in unserem Bundesland zu erfreuen. Ich bin gern bereit, bei Interesse einiger Sportbegeisterter, denen dazu Partner fehlen oder die keine Fahrmöglichkeit haben, ein Team zu bilden, um in einer Fahrgemeinschaft diesen schönen und vor allem gesunden Sport ausüben zu können.

Noch bietet uns die diesjährige Saison mindestens zwei Monate Zeit, herrliche Skitage mit eventuellen darauffolgenden Hüttenbesuchen zu erleben.

Mit einem kräftigen Ski Heil warte ich auf entsprechende Anfragen.

Franz Frenkenberger, 5300 Hallwang