"Naturbadegebiet" Vorderkaser ist ein Nepp

Das sogenannte "Naturbadegebiet" Vorderkaser bei Lofer ist in Wahrheit ein Fließgewässer, in dem man nicht baden kann und ein künstlich angelegter, dreckiger und trüber "See" mit einem Durchmesser von keinen zehn Metern. Wir halten es für einen Etikettenschwindel und Bauernfängerei, diese Örtlichkeiten als "Naturbadegebiet" zu vermarkten. Der Regionalverband Salzburger Saalachtal kassiert für jede Person 3 Euro - unabhängig davon, ob die Anlage überhaupt benutzt wird oder nicht. Unserer Bitte um Rückzahlung des Betrags nach Nicht-Benutzung wurde nicht entsprochen. Eine Peinlichkeit für den Tourismus im Salzburger Land!



Doz. Dr. Stefan Weber, 5020 Salzburg