Naturschutz auf Kosten der Kinder

Das Foto vom ehemaligen BMX-Parcours in der Josefiau (SN-Lokalteil vom 23. Juni 2022) mit den kreuz und quer liegenden Bäumen tut mir in der Seele weh. Da wurde mit viel Aufwand das Werk von Kindern und Jugendlichen zunichte gemacht. Wie müssen sich diese jungen Menschen fühlen, wenn sie sehen, was aus ihrer mit Freude, Kreativität und Anstrengung gebauten BMX-Strecke wurde? Wie Fritz Messner so richtig feststellt: Der Amtsschimmel wiehert hier gewaltig.

Es gibt so viele versiegelte Flächen im Bundesland Salzburg, die tatsächlich einen erheblichen Eingriff in die Natur darstellen. Viel Betätigungsfeld für die Landesumweltanwaltschaft also. Ob man hier in der Josefiau einmal die Muskeln spielen lassen wollte? Aus meiner Sicht an der völlig falschen Stelle. Sehr, sehr bedauerlich.



Mag. Astrid Wurm-Millonigg, 5026 Salzburg