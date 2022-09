Naturschutz mit Maß

Man möge mir das glauben, ich stelle den Naturschutz ganz oben hin, vor allem im Hinblick auf die Klimakrise, die wir zweifelsohne haben. Weil wir diesen Planeten seit Jahrzehnten ausbeuten, ihn mit Dreck und Müll vergiften, uns schonungslos gegenüber der Natur verhalten. Aber: Um eben hier Einhalt zu gebieten, brauchen wir eben die erneuerbare Energie, auch die Wasserkraft. Das Kraftwerk Stegenwald ist notwendig und den Naturschutz in Ehren, aber hätten wir immer auf Basis dieser exzessiven Auslegung gelebt, würden wir wohl noch in Höhlen hausen.

Ich sage das nicht gern, aber in diesem Fall findet Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn die richtigen Worte, wenn er sinngemäß meint, dass es eine faire Abwägung der Vor- und Nachteile braucht; ja, ist so, und wer "koste es, was es wolle" dem Naturschutz voranstellt, der sorgt letztendlich dafür, dass es Verrückte gibt, die weiterhin auf Kohle, Gas, Erdöl und Atomkraft bauen. Ja zum Kraftwerk, mit allen nötigen Begleitmaßnahmen und - das muss jetzt raus - bitte auch mit einem Radweg ab Pass Lueg bis Werfen, danke schön! Nachsatz an Dr. Schellhorn: dieselbe Abwägung bitte bezüglich der minimalen Europark-Erweiterung!





Günter Österer, 5020 Salzburg