Naturschutz soll Hotelpläne ablehnen

Die Pläne eines Hotel-Investors haben mich und viele andere Neumarkter erschreckt. Will die Gemeinde Neumarkt tatsächlich die von den meisten Neumarktern geschätzte und geliebte Wallersee-Ostbucht für ein fragwürdiges Großprojekt opfern? Da der Grund, auf dem vor 50 Jahren ein Hotel stand, für das neue Hotel zu klein ist, sollen der Minigolfplatz und der Campingplatz weichen und das Hotel bekommt als Liegewiese das halbe Strandbad. Dafür plant man eine Aufschüttung vor dem Hafen im See - als Ersatz für die verlorenen Liegeflächen im Strandbad. Auch ein Steg mit einer Plattform im See für ein Restaurant ist geplant.

Und das alles im Naturschutzgebiet. Eine großzügige Straßenverlegung hinter den jetzigen Campingplatz sowie ein Parkplatz auf einer Wiese neben den Tennisplätzen runden die Wunschvorstellungen der Projektbetreiber ab.

Wir ersuchen die zuständigen Behörden für Naturschutz und Raumordnung, diesen Plänen eine Absage zu erteilen.



Johann Hansel, 5202 Neumarkt am Wallersee