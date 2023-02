Naturschutz versagt bei Schlägerungen

Zu "Stift St. Peter ließ dutzende Bäume am Mönchsberg fällen" (15. 2.) und "Kritik an Rodungen in Forstgebieten der Stadt" (16. 2.): Die Schlägerungen durch St. Peter waren nicht nur "unsensibel", sondern zeigen ein massives Versagen des Naturschutzes und der Politik auf. Offenbar gelingt es nicht, mit den bestehenden Regularien unseren Wald zu schützen und zu pflegen, nicht einmal an einer so "sensiblen" Stelle wie am Mönchsberg.

St. Peter ist Großgrundbesitzer, und es ist anzunehmen, dass auch in den anderen Wäldern nach alten - in Zeiten des Klimawandels und des Verlustes der Biodiversität unzureichenden - Grundsätzen der Forstwirtschaft und Wirtschaftlichkeit verfahren wird. Müssen wir auch St. Peter (und anderen Grundbesitzern) erst Millionen bezahlen, wie Mayr Melnhof in der Antheringer Au, um wenigstens unsere Stadtberge in einem guten ökologischen Zustand zu erhalten? Werden wir uns das leisten können, und ist es dann vielleicht ohnehin zu spät? Denn der Zustand der Bäume auf dem Mönchsberg ist beklagenswert! Wer startet eine Initiative zur Rettung und Bewahrung unseres unmittelbaren Erholungsraums?



Dr. Heidi Reiter, 5020 Salzburg